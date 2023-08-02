Giresun'da minibüsün üst geçide çarptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
GİRESUN (AA) - Giresun'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün üst geçide çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Sultanselim Mahallesi'nde M.A. idaresindeki 47 AB 011 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca, ardından da üst geçidin ayak direğine çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meyase Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 13 kişi ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Mevsimlik işçilerin, fındık hasadı için çeşitli kentlerden Giresun'a geldikleri öğrenildi.