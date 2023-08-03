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        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:38
        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi

        GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Giresun Belediyesi'nin kentte 2 milyar lirayı aşkın yatırım yaptığını söyledi.

        Yılmaz, parti binasında düzenlediği toplantıda, Giresun Belediyesi'nin borcu ile ilgili basında çeşitli haberler yer aldığını, bu konu üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını belirtti.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun kentte gözle görülür çalışmalar yaptığını vurgulan Yılmaz, "Giresun Belediyesi kentte 2 milyar lirayı aşkın yatırım yaptı. Bu kadar çalışan bir belediyenin de borcunun olması normaldir. Aytekin başkan göreve geldiğinde Giresun Belediyesi'nin bütçesinin iki katı kadar borcu vardı. Bütçesinin iki katı kadar borcu olan belediyemiz varken şu an bütçesinin yüzde 50'si kadar borcu olan bir belediye var." dedi.

        Yılmaz, şehir girişine yapılması planlanan köprülü kavşak projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "İhalenin ortalama yapım rakamları vardır. Yakın rakama, iki firma yakın olduğu için firmalar itirazlarda bulundu. O firmaların itirazını Karayolları değerlendirecek ve konu Kamu İhale Kurumu'na yansıtılacak ve 15 güne kadar da bu işin neticelendirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Toplantıya, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Esra Betül Akılmak da katıldı.

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