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        Ticaret borsalarında 617 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:36
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        Ticaret borsalarında 617 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında Ağustos 2022-Haziran 2023 döneminde 617 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, Ağustos 2022-Haziran 2023 döneminde borsalarda 617 bin 543 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem 131 bin 249 tonla Ordu'da gerçekleştirildi. Bu kenti 131 bin 79 tonla Sakarya ve 82 bin tonla Giresun izledi.

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