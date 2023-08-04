FİSKOBİRLİK'in elektrik ihtiyacı GES'ten karşılanacak

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), güneş enerjisi santrali (GES) kurarak kendi elektriğini üretecek.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 84 dönümlük arazide GES kurulması için gerekli izin ve işlemlerin tamamlandığını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesi için kısa süre sonra çalışmalara başlanacağını ifade eden Bayraktar, santralin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde temeli atılan en büyük GES olma özelliğini taşıyacağını, projeyle yılda yaklaşık 40 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bayraktar, proje için Milli Emlak'tan 29 yıllığına 84 dönüm arazi kiraladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız GES projemiz, Giresun'da bulunan fabrikamızın kurulu gücünün iki katı kapasitesinde, yani 4,5 megavat gücünde olacak. İlgili Bakanlığımızdan ve kurumlardan gerekli izinleri ve işlemleri tamamlamış bulunmaktayız. 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım bedelimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta Şebinkarahisar'da bulunan arazimizde tesviye işlemleri yapılacak ve tesisin kurulumuna başlanacak. Yaklaşık 3-4 ay içinde projemizi tamamlayıp devreye alınmasını planlıyoruz."

Küresel ısınma nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak bu alanda da sektörün öncülerinden olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayraktar, GES yatırımının FİSKOBİRLİK'in kaynaklarıyla hayata geçirileceğine işaret ederek, "4-5 yıl gibi bir sürede inşallah kendini amorti edecek. Aynı zamanda fazladan üretimini gerçekleştirdiğimiz elektrikten de gelir elde edeceğiz." bilgisini verdi.