Güce'de aşure dağıtıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Güce Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Güce Şubesi'nin katkılarıyla Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureler, Güce Merkez Camisi önünde dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, bu tür paylaşımların insanlar arasındaki sevgi ve kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olacağını söyledi.

İslam kültürünün vazgeçilmezi olan aşure dağıtımının evlere bolluk ve bereket getirmesini temenni eden Ayın, aşure ikramının amacının herkesi kucaklamak olduğunun altını çizdi.

Etkinliğe, İlçe Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu da katıldı.