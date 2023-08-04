Türk Kızılay'ına 45 ünite kan bağışlayan donör ödüllendirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde Türk Kızılay'ına 45 ünite kar bağışlayan kişi ödüllendirildi.

Kan bağışçısı Abdullah Önerbay, gazetecilere, 1999'dan beri 3 ayda bir Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kan bağışının 2007'den itibaren kayıt altına alınmaya başladığını anlatan Önerbay, "15'inci bağışta bronz, 25'inci bağışta gümüş ve 35'inci bağışta altın madalya ile ödüllendirildim. Giresun'da kan rekortmenleri arasına girdim. Kan bağışına dikkati çekmek bizim için önem taşımaktadır. Herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum." dedi.