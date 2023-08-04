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        Espiye'de "Yaz Kur'an Kursu Şöleni" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:23
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        Espiye'de "Yaz Kur'an Kursu Şöleni" düzenlendi
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, "Yaz Kur'an Kursu Şöleni" organize edildi.

        Espiye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde Esentepe Belediye Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, din görevlileri, öğrenciler ile velileri katıldı.

        Kaymakam Tengir, etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışması, voleybol ve futbol turnuvalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        Şölende gönüllerince eğlenen çocuklara dondurma da ikram edildi.

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