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        Espiye'de Kur'an kurslarındaki öğrencilerin trafik bilinci artırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:31
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        Espiye'de Kur'an kurslarındaki öğrencilerin trafik bilinci artırılıyor
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kurslarındaki öğrencilere yönelik, trafikte bilinçli birey olmak ve temel trafik kurallarına ilişkin eğitim verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli, öğrencilere emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, araç içinde çocukların oturacakları yerlerin yanı sıra bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.

        Eğitim sonunda öğrencilere, "trafik dedektifi" belgesi verildi.

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