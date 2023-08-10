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        Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında Espiye'de dualarla anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:48
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        Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında Espiye'de dualarla anıldı
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        GİRESUN (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, Espiye'de dualarla anıldı.

        İlçe Müftülüğünce Ulu Cami'de organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

        Dua eden İlçe Müftüsü Osman Gülbe, "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.

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