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        Bitexen Giresunspor-Bodrum FK maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:29
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        Bitexen Giresunspor-Bodrum FK maçının ardından
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        GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Bodrum FK'ye 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk, bu bizim adımıza üzücü." dedi.

        Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

        Uzatma dakikalarında yedikleri golle kaybettikleri bir puanın kendilerini üzdüğünü ifade eden Kaplan, "Karşımızda tecrübeli bir takım olduğunu biliyorduk oyuncularımızla bunları paylaşmıştık, özellikle duran toplarda çok etkili olduklarını da biliyorduk biz bunlara göre hamleleri de yaptık." diye konuştu.

        Kaplan, maçta kırmızı kart gören oyuncusu Kadir Seven'e eleştiride bulunarak, şunları kaydetti:

        "Özellikle de Kadir arkadaşımızın sorumsuzca davranması, burada benim de bir hatam var. Devre arasında kendisiyle de konuştum. Sakin kalacağını ve tecrübeli bir oyuncumuz olduğu için onu gidebileceği yere kadar götürmek istedik. 65'te de tekrar değiştirmek istedik ama ne yazık ki geç kaldık. 11-11 kalsaydık bir puan belki kazanmış olacaktık ama 10'a 11 kaldığımızda da iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Sonuçta son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk, bu bizim adımıza üzücü."

        - İsmet Taşdemir: "3 puanla başlamak bizim için iyi oldu"

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise sezonun ilk maçlarının zor olduğuna işaret ederek, bugünkü maçta karşılarında genç ve dinamik bir rakip olduğunu dile getirdi.

        Karşılaşmanın belirli bölümlerinde istedikleri oyunu sergileyemediklerini aktaran Taşdemir, "Çok iyi kapattılar. Düşündüklerimizi ve çalıştıklarımızın birçoğunu bugün yapamadık. Oyun olarak çok memnun değilim ama oyuncu grubumun maçı kazanma isteği beni memnun etti." ifadelerini kullandı.

        Taşdemir, yeni gelen oyuncuların uyumunun da henüz sağlanamadığını da bu maçta gördüklerini belirterek, "Oyundan çok memnun olmasam da sezona 3 puanla başlamak önemliydi, ondan dolayı mutluyum. Oyuncu kardeşlerimin kazanma adına son dakikaya kadar savaşmasından da memnunum, 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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