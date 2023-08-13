Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 89 Hüseyin Mevlütoğlu), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 63 Rosheuvel), Muhammed Emin Yavaş (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan), Sefa Akgün, Gürkan Varlık, Muhammed Furkan Özhan, Eren Tozlu
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mucahit Albayrak, Mulumba (Dk. 89 Mexer), Soukou, Doğan Can Davas (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Mustafa Saymak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 80 Mervan Yusuf Yiğit), Djitte (Dk. 63 Jozefzoon)
Goller: Dk. 48 Doğan Can Davas (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 90+5 Mexer (Kendi kalesine) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mustafa Akbaş, Dk. 47 Celal Hanalp, Dk. 58 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.