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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:33
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Çotanak Spor Kompleksi

        Hakemler: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

        Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 89 Hüseyin Mevlütoğlu), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 63 Rosheuvel), Muhammed Emin Yavaş (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan), Sefa Akgün, Gürkan Varlık, Muhammed Furkan Özhan, Eren Tozlu

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mucahit Albayrak, Mulumba (Dk. 89 Mexer), Soukou, Doğan Can Davas (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Mustafa Saymak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 80 Mervan Yusuf Yiğit), Djitte (Dk. 63 Jozefzoon)

        Goller: Dk. 48 Doğan Can Davas (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 90+5 Mexer (Kendi kalesine) (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Mustafa Akbaş, Dk. 47 Celal Hanalp, Dk. 58 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

        GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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