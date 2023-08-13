Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Giresun'da oynanan karşılaşmada Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Geriye düştüğümüz maçı çevirip puan almak önemli, kazanabilirdik." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda attıkları golde şanssız bir ofsaytla karşılaştıklarını söyledi.

Maçın geneline baktıklarında karşılaşmaya iyi başlamadıklarını aktaran Kutlu, ilk yarının kendileri adına iyi olmadığını belirtti.

Kutlu, oyunun son 30 dakikasında üstünlüğü ele aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakibimiz 50-55 dakikalık bölümde bizden daha iyi oynadı ama pozisyon üretemediler, bu bizim adımıza sevindiriciydi. Bizim de girmiş olduğumuz pozisyon yoktu ama maçın son 30 dakikasında yaptığımız değişiklikler olumlu tepki verdi, çok iyi mücadele ettik. Beraberlik kötü değil çünkü karşımızda bu ligin çok önemli bir takımı var. Ama söylediğim gibi geriye düştüğümüz maçı çevirip puan almak önemli, kazanabilirdik."

- Ersan Parlatan: "Buradan elimiz boş dönmek istemiyorduk"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan ise 65 dakika iyi futbol oynayan, sahaya oyun anlayışını yansıtan ve rakibe neredeyse hiç fırsat vermeyen bir Bandırmaspor izlediklerini söyledi.

Bunun sonucunda da haklı bir şekilde 1-0 öne geçtiklerinin altını çizen Parlatan, "Daha sonra 2-0'ı yakalamak adına hem alan bulduk hem pozisyonlar bulduk, burada ataklarımızı iyi sonuçlandıramadık. Erzurumspor'un da sonuçta duran toplarda iyi olan oyuncuları var, silahları var." diye konuştu.

Parlatan, maç 1-0 olduğunda her zaman tehlike yaşanabildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gereksiz faullerle Erzurumspor'u oyuna ortak ettik ve neticesinde son dakikada da atılan bir ofsayt golü Erzurumspor adına, 2-1 de mağlup olabilirdik, futbol böyle bir oyun. Tabii buradan elimiz boş dönmek istemiyorduk, bir puan bence oyunun hakkını bizim adımıza göstermiyor, 3 puana daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ama futbol bu, dediğim gibi duran toplar da var, akan oyundan olmuyorsa bile hem rakip adına hem bizim adımıza etkili olmak futbolda önemli. Bu tür pozisyonları daha iyi savunmamız lazım. İyi oynadığımızı düşünüyorum zaman zaman, neticesinde bir puan aldık, buna da razı olmak durumundayız."