Giresunspor'da genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzalandı

GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da 6 genç oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende, altyapıdan A takıma yükselen Ahmet Lütfü Kara, Ali Emirhan Akçay ve Muhammed Miraç Çakıroğlu ile 3'er yıllık, Arda Cebeci, Barış Gün ve Mehmet Keskin ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Ayrıca mevcut kadroda yer alan Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre Nizam, Anıl Yiğit Çınar, Kasım Alperen Koşker, Şahin Dik ve Metin Caner Akbayrak'ın profesyonel sözleşmeleri de yenilendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, genç oyuncuların profesyonel sözleşmelerinin hayırlı olmasını diledi.

Bodrum FK maçından puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Yamak, ancak gençlerin verdiği mücadelenin kendilerini onurlandırdığını aktardı.

Yamak, ekip olarak gençlere çok değer verdiklerinin altını çizerek, "Camiamızdan da bu çocuklara aynı şekilde değer verdiklerini göstermelerini istiyoruz. Şu anda Giresunspor'umuzun geleceği ve şehrin umutları, bu çocukların sahada gösterecekleri mücadele ile belirlenecektir. Şu an hem şehir olarak hem de takım olarak bir uçurumun kenarındayız." ifadelerini kullandı.

Takımın yaş ortalamasının 20,9 olduğunu vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:

"Burada genç oyuncularımızı hem yarıştıracak hem de yetiştireceğiz. Bu noktada taraftarlarımızdan ve Giresunlulardan çocuklarımıza destek vermelerini ve inanmalarını bekliyoruz. Bu çocuklara vereceğimiz tribündeki destek, sahadaki destek, sosyal medyadaki destek ve maddi manevi destekler, onları pozitif etkileyecektir. Yapılan negatif şeyler ise onların sahadaki performansını bozacak ve onları faklı yönlere götürecektir. Bizim şehir olarak, birlik ve bütünlük içinde bu çocuklara inanmamız ve onlara destek olmamız gerekiyor."