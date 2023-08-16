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        Giresun'da bisikletli zabıta ekipleri çevre denetimi yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:54
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        Giresun'da bisikletli zabıta ekipleri çevre denetimi yapıyor
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        GİRESUN (AA) - Giresun'da bisikletli plaj zabıta ekipleri çevre ve vatandaşın güvenliği için sahil bölgesinde denetimlerini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli ve huzurla vakit geçirmeleri için Giresun Belediyesi zabıta ekibi görev yapıyor.

        Vatandaşların ve çevrenin güvenliği için devriye gezen ekipler, plajlar bölgesi, bisiklet ve yürüyüş yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gelişen ve her geçen gün büyüyen Giresun'un ihtiyaçları doğrultusunda tüm projeleri devreye aldıklarını belirtti.

        Bisikletli zabıta ekipleriyle trafik sorunu olmadan hızlı bir şekilde vatandaşların şikayetlerini çözmelerini amaçladıklarını aktaran Şenlikoğlu, "Daha yaşanabilir bir Giresun için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalmaması için gece gündüz demeden plaj bölgemizde, yürüyüş ve bisiklet yolumuzda denetimlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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