Giresunspor, Çorum FK karşısında sahadan puanla ayrılma hedefinde

GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında 18 Ağustos Cuma günü deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, iyi bir mücadele gösterip maçtan puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Kaplan, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, zorlu bir karşılama oynayacaklarını söyledi.

Bir tarafta tecrübeli, bir tarafta genç bir takımın mücadele edeceğini dile getiren Kaplan, "Biz geçen haftaki hatalarımızı düzeltip Çorum FK maçına daha sağlıklı, daha huzurlu bir şekilde gideceğiz. Çorum'da bizi zor bir maç bekliyor ama biz de üzerimize düşeni yapıp buraya mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kadroda değişiklikler yapabileceklerini anlatan Kaplan, daha hücumcu bir takım olacaklarının altını çizdi.

Bodrum FK karşılaşmasında kırmızı kart gören Kadir Seven'in takımdan özür dilediğini aktaran Kaplan, hiçbir oyuncunun isteyerek oyundan atılmayacağını dile getirdi.

Sportif direktör Tolga Seyhan ise kulübün zorlu bir sürecin içerisinde olduğunu, zor zamanda Giresunspor'un yanında olmak için sportif direktörlük görevini üstlendiğini vurguladı.

Kulübün içerisindeki futbolcuları mutlu etmek için çalışacaklarını aktaran Seyhan, şunları kaydetti:

"Şu anki mevcut kadroyu elimizden geldiği kadar mutlu edip ligde onlarla beraber devam edeceğiz. Bunu da şu anda yavaş yavaş sağlamaya başladık. Lige de kötü bir başlangıç yapmadık ama şanssız bir golle mağlup olduk. Tabii puan alamayınca kötü bir başlangıç oluyor ama en azından takımın çok iyi bir ışık verdiğine inanıyorum."

Kaleci Erkan Anapa da her maça 3 puan almak için çıktıklarını vurgulayarak, "Çorum maçında beraberlik de bizim için iyi bir sonuç, Çorum da iyi bir takım, ilk maçta da bunu gösterdiler. İnşallah oradan puan veya puanlarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligdeki diğer takımların kendilerinden daha tecrübeli olduğuna işaret eden Erkan Anapa, "Ama biz de gençliğimizin verdiği dinamiklikle, enerjiyle beraber sahada boş alan bırakmamaya çalışıyoruz, bu açığı da böyle kapatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.