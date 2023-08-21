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        Giresun Adası'na giden gençlere yunuslardan sürpriz gösteri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:59
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        Giresun Adası'na giden gençlere yunuslardan sürpriz gösteri
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        GİRESUN (AA) - Giresun Adası'na giden gençleri taşıyan tekneyi çevreleyen yunusların görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

        Kent merkezinin açıklarındaki adaya giden bir grup gencin bulunduğu teknenin etrafında, bir anda 15'i aşkın yunus belirdi. Gençler tekneye adeta dans ederek eşlik eden yunusların gösterisini sevinçle izledi.

        Yunusların suya dalıp çıkarak tekneyle ilerlediği anları cep telefonuyla kaydeden gençler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Teknede yer alan Cemre Sarı, paylaştığı görüntülerde, yunuslar ile seyahat etmenin çok farklı bir mutluluk olduğunu söyledi.

        Yunusların kendilerini Giresun Adası'na kadar takip ettiğini belirten Sarı, "Çok güzel bir görsel şölen oldu, bunu da ölümsüzleştirmek için video çekmek istedik." dedi.

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