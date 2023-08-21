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        Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Görele ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:43
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        Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hastane altı kavşağında N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada Kılıç ile otomobildeki Halil Çırtlık, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan tır sürücüsü N.U. Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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