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        Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:26
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        Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu
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        GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığının kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak tarafından duyurulduğu anımsatıldı.

        Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.

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