Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu

GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığının kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak tarafından duyurulduğu anımsatıldı.
Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.