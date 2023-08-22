Bulancak'ta bisiklet ve yürüyüş yolunun yapımı devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesi sahiline 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yapımında son aşamaya gelindi.

Belediye Başkanı Recep Yakar, gazetecilere, projenin dünyada kabul görmüş standartlara uygun yapıldığını belirtti.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun ilçede son dönemde hayata geçirdikleri en önemli farkındalık projelerinden olduğunu ifade eden Yakar, şunları kaydetti:

"Proje, Bulancak halkını yeniden denizle buluşturacak ve sosyal hayatı canlandıracaktır. Tamamen denize sıfır bir konumda tesis ettiğimiz bisiklet ve yürüyüş yolumuz gerek genişliği, gerekse rahatlığı ve kalitesi ile oldukça üst düzeydedir. Bir kısmı asfalt kaplama olan güzergahta boyama işleri de birkaç gün içinde tamamen bitiyor. Aydınlatma, ağaçlandırma çalışmaları ise hat boyunca önceden tamamlanmıştı."

Yakar, yolun daha keyifli bir hale dönüşmesi için küçük dokunuşlar yapacaklarını da sözlerine ekledi.