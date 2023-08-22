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        Giresun'da trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:05 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:40
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        Giresun'da trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi
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        GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Hastane altı kavşağında dün N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Kemal Kılıç ile İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık için ilçedeki Hasan Ağa Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Kılıç ve Çırtlık'ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karaburun köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Kılıç ve Çırtlık'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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