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        Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:21 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:27
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        Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü
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        GİRESUN (AA) - Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü.

        Amcası Osman Kavalcı'dan aldığı makine ile hasat gerçekleştiren Mert Karabaş, gazetecilere, bahçelerinin eğiminin çok fazla olmadığını söyledi.

        İlk gün yaklaşık 3 dönüm bahçenin hasadını gerçekleştirdiklerini aktaran Karabaş, "Dayımın aldığı bu makine bizi birçok yükten kurtardı. Bahçelerimiz çok dik olmadığı için bizim işimizi görüyor. Babam Ahmet Karabaş ile fındık hasadımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Makinenin sahibi Osman Kavalcı ise makinenin yaklaşık 45 bin liraya mal olduğunu kaydederek, bir günde 3 dönüm bahçenin makine ile hasat edilebildiğini kaydetti.

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