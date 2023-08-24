Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) üreticilerden fındık alımına başladığı bildirildi.

        FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, birlik bünyesindeki 50 kooperatif aracılığıyla birliğe üye tüm ortaklardan ve ortak olmayan üreticilerden alım gerçekleştirildiği belirtildi.

        Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da serbest piyasada oluşan fiyatların üzerinde bir fiyatla 50 randıman hesabı usulüne göre fındık alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kooperatif ortağı üreticilerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Ortak dışı alımlarda ise kanunen yüzde 1,10 borsa ve stopaj kesintileri gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, coğrafi işaretli Giresun tombul fındığının üretici belgesi olanlara kilogram başına 75 kuruş ek ödeme yapılacağı aktarıldı.

        Peşin veya emanet usulüyle ürünlerin alımlarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fındığını peşin alım usulüne göre kooperatiflerimize teslim eden üreticilerimizin ürün bedelleri bir sonraki gün ödenmektedir. Fındığını emanet usulüne göre teslim eden üreticilerimizin ürün bedelleri ise emanet fındığının peşine çevrilmesini talep etmesi halinde iki gün sonra ödenmektedir."

        Üreticilerin fındıklarını kooperatifler aracılığıyla oluşturulan alım noktalarında ya da çuvala konulmuş olması koşuluyla harmandan teslim edebileceğine işaret edilen açıklamada, harmandan teslim alınan fındıklar için üretici ve ortaklardan herhangi bir hamaliye ve yol masrafı kesintisi yapılmayacağı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!

        Benzer Haberler

        Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor
        Sıcaktan bunalanlar Kuzalan Tabiat Parkı'nda serinliyor
        Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü
        Bulancak'ta fındığı makine ile hasat eden üretici maliyeti düşürdü
        Ahilik Haftası, Bulancak ve Yağlıdere'de kutlanacak
        Ahilik Haftası, Bulancak ve Yağlıdere'de kutlanacak
        Şebinkarahisar'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
        Şebinkarahisar'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
        Giresun'da otomobil, dereye uçtu; 1 ölü, 3 yaralı
        Giresun'da otomobil, dereye uçtu; 1 ölü, 3 yaralı
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu, torunu kurtarıldı
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu, torunu kurtarıldı