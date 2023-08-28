Giresun'da otomobilin çarptığı tarım işçisi çift hayatını kaybetti
Giriş: 28.08.2023 - 10:55 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:55
GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında tarım işçisi çift yaşamını yitirdi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 28 AB 154 plakalı otomobil, refüj demirlerini aşarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail (23) ve eşi Çile Bulut'a (22) çarptı.
Kente fındık toplamak için geldikleri öğrenilen Bulut çifti, olay yerinde hayatını kaybetti.