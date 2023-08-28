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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 23:09 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Çotanak Spor Kompleksi

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

        Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Talha Ünvan, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Furkan Kütük) , Şahin Dik (Dk. 90+3 Mustafa Eren Keskin), Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 72 Emre Nizam)

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emrehan Aydoğan, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Aybakoğlu, Mulumba, Rahmetullah Berişbek (Dk. Levent Ayçiçek), Jozefzoon (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 59 Soukou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Mustafa Saymak), Djitte (Dk. 88 Bobadilla)

        Gol: Dk. 16 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Mert Han Kurt, Dk. 81 Erol Can Akdağ, Dk. 90 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)

        GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.

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