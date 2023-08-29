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        Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:17 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:17
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        Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
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        GİRESUN (AA) - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan,"Giresunspor olarak puan almamız gereken bir maçta mağlup olduk, bundan dolayı üzgünüm." dedi.

        Kaplan, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, puan hak eden bir oyun sergilediklerini söyledi. Kaybettikleri için üzgün olduklarını aktaran Kaplan, şunları aktardı:

        "Çok da iyi oynadığımız bir maç. Top bizde çok kaldı ve önemli pozisyonlar da ürettik. Rakibe çok fazla pozisyon da vermedik. Oynanan oyundan memnunum. Puan hakkımızdı. Ben bütün oyuncularımı kutluyorum. Giresunspor olarak puan almamız gereken bir maçta mağlup olduk, bundan dolayı üzgünüm."

        Mustafa Kaplan, daha iyiye gittiklerini ifade ederek,"Oyuncu arkadaşlarımız bizim dediklerimizi yapıyorlar. Giresunspor olarak daha iyi olacağız. İnşallah bunun karşılığı Eyüp deplasmanında alırız." diye konuştu.

        - Teksüt Bandırmaspor cephesi

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Giresun'da önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Parlatan, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

        "İlk devre bizim adımıza iyi bir Bandırmaspor vardı. İstediklerimizi sahaya yansıttık. İyi ve net pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Bence skoru 1-0'dan daha yukarıya taşımamız gerekiyordu. Bu müsabakayı daha erken kendi lehimize çevirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda rakibin akan oyununda net pozisyon vermedik. Rakip baskıyı artırsa da iyi savunduk. Buradan 3 puanla Bandırmaya dönmemiz, ilk galibiyetimizi almamız bizim adımıza önemli."

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