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        TKDK, 13. başvuru çağrı ilanına çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:44
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        TKDK, 13. başvuru çağrı ilanına çıktı
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        GİRESUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD 2. Programı 13. başvuru çağrı ilanına çıktığı bildirildi.

        TKDK'dan yapılan yazılı açıklamada, ilan kapsamında süt üreten, et üreten tarımsal işletmeler ve süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerindeki başvuruların kabul edileceği belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, kırsal alan şartı aranmaksızın hayvancılık ve işleme tesisleri sektörlerindeki yatırımlar için yüzde 50 ile yüzde 80 oranında hibe desteği sağlanacağını aktardı.

        Söz konusu çağrı ilanı kapsamında sadece makine-ekipman (frigorifik araç dahil) ve bağlantı anlaşmaları hazır olmak şartı ile güneş enerjisi yatırımlarının desteklenebileceğini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

        "İlimizde başta fındık olmak üzere meyvelerin kurutulması, kırılması, kavrulması, işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli tüm makine ekipmanlar, soğuk hava depoları (lazer seçiciler, forklift ve benzeri) toplam yatırım tutarı 1 milyon 250 bin avroya kadar desteklenecektir. Yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak bu harcamalar için ayrıca KDV muafiyeti de sağlanacaktır."

        Kurşun, Giresun'un 349 milyon lira yatırım büyüklüğü ile 2. IPARD programında 9 basamak öne çıkarak 32'nci sıraya yükseldiğine işaret ederek, IPARD 3 için de yatırımcı şahıs ile şirketlerden güçlü bir hazırlık ve yatırım seferberliği beklediklerini vurguladı.

        Açıklamada, başvuru son teslim tarihlerinin hayvancılık sektöründeki başvurular için 26 Eylül, işleme tesisleri için ise 10 Ekim olacağı bilgisi verildi.

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