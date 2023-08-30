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        Sıcak hava fındık kurutma mesaisini kısalttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:01
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        Sıcak hava fındık kurutma mesaisini kısalttı
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        GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da üreticiler, hasat ettikleri fındığı sahil kesimindeki yol kenarlarına sererek daha kısa zamanda kurutma imkanı buluyor.

        Hasadın ardından fındığı patoza vurarak zurufundan ayıran üreticiler, satış öncesi son işlem olan güneşte kurutma sürecine devam ediyor.

        Yüksek rakımlı köylerdeki sıcaklık farkı ve çiy nedeniyle ürünü kurutmakta zorlananlar, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları tercih ediyor.

        Kaldırımların bir bölümüne serdikleri branda üzerine döktükleri fındıkları gün boyunca karıştırarak kurutan üreticilerin bazıları araçlarında bazıları ise çadırlarda 24 saat nöbet tutuyor.

        Geçen yıl yağış dolayısıyla fındığı kurutmakta zorlanan üreticiler, bu yıl ise sıcak hava sayesinde kurutma işlemini daha erken tamamladılar.

        - "Ürünü kuruttuk sayılır, sonra da satışını yapacağız"

        Fındık üreticisi Ömer Demirtaş, AA muhabirine, köyde havanın sahile göre daha kapalı olduğunu, akşam ve sabah erken saatlerde ise çiy gerçekleştiğini söyledi.

        Sahilde ise havanın daha sıcak olduğunu belirten Demirtaş, "Sahilde 2 günde kuruttuğumuz fındığı, köyde 1 haftada ancak kurutabiliyoruz. Bu nedenle de sahile getirdik. Ürünü kuruttuk sayılır, sonra da satışını yapacağız." dedi.

        Demirtaş, bu sezon yağmurlara yakalanmadan hasat ve kurutma işlemlerini gerçekleştirebildiklerini ifade ederek, "Hasatta bir gün sadece yağmur yağdı, diğer zamanlar da iyiydi ancak üründe rekolte kaybımız var, bunu da çok yağmur yağmasına bağlıyoruz. Yağmur fındığa zarar verdi, döküldü, bahçenin belirli bir kesiminden fındık alamadık." diye konuştu.

        - "Fındığı daha kısa sürede kurutmak için sahile getirdik"

        Üretici Faruk Aydın ise hava sıcaklıkları dolayısıyla fındığın neredeyse toplanmadan bahçede kuruduğunu vurguladı.

        Hasattan sonra sahile ürünü getirdiklerini aktaran Aydın, "Bir veya iki gün daha kurutacağız. Satıp İstanbul'a döneceğiz çünkü okullar da açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Aydın, geçen sezon hasat zamanında havanın yağmurlu geçtiğini anımsatarak, "Geçen sezon dalda fındık yaştı, yeşil fındık toplamıştık bu sene hep kuru topladık. O nedenle bu sene kurutması daha erken bitecek. Bize de zaman kalmış olacak, buradaki yaylaları gezeceğiz." ifadesini kullandı.

        Ali Salim de fındığını daha kısa sürede kurutmak için sahile getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hasat öncesinde çok yağmur yağdı, rekolte düşüklüğünü buna bağlıyorum. Hasat zamanı da hava çok kurak gitti, fındık dalda göründü, kuraklıktan sonra döküldü. 15-20 gün fındık topluyorduk, 5-6 günde bitirdik. Kurutma şartları da şu an iyi, havanın durumu güzel, 2-3 günde kurutup gideriz."

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