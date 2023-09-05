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        TKDK Giresun Koordinatörü Kurşun'dan yatırımcılara çağrı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, yatırımcılardan IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı'na başvurmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:25
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        TKDK Giresun Koordinatörü Kurşun'dan yatırımcılara çağrı
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        Kurşun, TKDK binasında düzenlediği basın toplantısında, ilan kapsamında hayvancılık sektörü ve işleme tesisleri için başvuru alacaklarını söyledi.

        Hayvancılıkla ilgili mevcut tesisleri olan işletmelerin makine, alet ve ekipmanlarını destekleyeceklerini aktaran Kurşun, bu yatırımlar için yüzde 50 ile yüzde 80 hibe desteği sağlanacağını kaydetti.

        Kurşun, ağırlıklı fındık olmak üzere meyvelerin kurutulması, kırılması, kavrulması, işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli tüm makine ekipmanları ile soğuk hava depolarına destek sağladıklarını vurgulayarak, butik işletmeden en büyük işletmeye toplam yatırım tutarı 30 bin avrodan, 1 milyon 250 bin avroya kadar destek sağlayacaklarını belirtti.

        Makine ve ekipman desteklerinde frigorifik araçların da dahil olduğunun altını çizen Kurşun, bağlantı anlaşmaları hazır olmak şartı ile güneş enerjisi yatırımlarının da destekleneceğini vurguladı.

        Kurşun, fındıkta katma değerli ürünler üreten butik tesislerin desteklenmesini önemsediklerini de ifade ederek, "Bunun içerisinde kurutma da var. Bu programda kurutmayla ilgili bir tesis rahatlıkla kurulabilir. Her ebatta kırma tesislerini destekliyoruz. En büyüğünden en küçüğüne kadar tüm tesisler için açık bir çağrı. Makine, ekipman ve alet donanımlarını bizden sağlayabilirler ve yenileyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

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