Espiye Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Tengir'e ziyaret
Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Taner Tengir'i ziyaret etti.
Giriş: 06.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:53
Ziyarette, Espiye ve köylerine yapılan ve gelecek dönemde yapılması planlanan hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tengir, ilçeye 3 yıl içerisinde imkanlar dahilinde hizmetler yaptıklarını ve bundan sonra da kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.