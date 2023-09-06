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        Espiye Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Tengir'e ziyaret

        Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Taner Tengir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:53
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        Espiye Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Tengir'e ziyaret
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        Ziyarette, Espiye ve köylerine yapılan ve gelecek dönemde yapılması planlanan hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tengir, ilçeye 3 yıl içerisinde imkanlar dahilinde hizmetler yaptıklarını ve bundan sonra da kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

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