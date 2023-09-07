Giresunsporlu Savicevic'e milli davet
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Karadağlı futbolcusu Vukan Savicevic ülkesinin milli takımına davet edildi.
Giriş: 07.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:49
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Savicevic'in, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeler'inde Karadağ Milli Takımı'nın bugün Litvanya ve 10 Eylül'de Bulgaristan ile oynayacağı müsabakalar için milli takım aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.
Açıklamada, tebrik edilen oyuncuya başarı dilendi.