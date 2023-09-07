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        Giresunsporlu Savicevic'e milli davet

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Karadağlı futbolcusu Vukan Savicevic ülkesinin milli takımına davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:49
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        Giresunsporlu Savicevic'e milli davet
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        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Savicevic'in, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeler'inde Karadağ Milli Takımı'nın bugün Litvanya ve 10 Eylül'de Bulgaristan ile oynayacağı müsabakalar için milli takım aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

        Açıklamada, tebrik edilen oyuncuya başarı dilendi.

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