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        Ticaret borsalarında 621 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında Ağustos 2022-Temmuz 2023 döneminde 621 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:20
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        Ticaret borsalarında 621 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
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        Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, Ağustos 2022-Temmuz 2023 döneminde borsalarda 621 bin 751 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem 132 bin 373 tonla Ordu'da gerçekleştirildi. Bu kenti 132 bin 122 tonla Sakarya ve 82 bin 605 tonla Giresun izledi.

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