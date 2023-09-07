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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, zabıta personeliyle bir araya geldi

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:20
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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, zabıta personeliyle bir araya geldi
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        Şenlikoğlu, Giresun Kalesi Sosoyal Tesisleri'ndeki etkinlikte bir araya geldiği zabıta personeli ile sohbet etti.

        Başkan Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümü kutladı.

        Zabıtanın zor bir görevi ifa ettiğini belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Zabıta bir şehrin güveni ve huzuru demektir. Sizlerin işinizi titizlikle yapmanız, vatandaşımızın sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Belediyenin kolluk kuvvetlerinde bulunmak zor bir görevdir. Kolluk kuvveti, devletin kudretli yüzü demektir."

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