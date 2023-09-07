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        Giresun'da Espiye-Ericek grup yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Espiye-Ericek grup yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:29
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        Giresun'da Espiye-Ericek grup yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Dün gece saatlerindeki sağanak sonrası grup yolunun Ericek-Avluca arasında yer alan Bakacak mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan sürüklenen kayalar nedeniyle grup yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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