Giresun'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleriyle toplum bilinçlendiriliyor

Atatürk Meydanı'nda kurulan stantlarda, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıklarının önlenmesi, kronik hava yolu hastalıkları, tuz tüketiminin azaltılması, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ve kahvaltının önemiyle ilgili vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Stantlara gelenler, tansiyon ve kan şekeri ölçümünün yanı sıra diyetisyenler tarafından boy kilo ölçümü, beden kitle indeksi hesaplamaları gerçekleştirilerek Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor.

Etkinlikler kapsamında "Kanser ve Tütün Ürünlerinin Zararları" konularında vatandaşlar bilgilendirilerek karbonmonoksit ölçümü de yapıldı. Bunların yanı sıra fizyoterapist eşliğinde vatandaşlarla fiziksel aktivite gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Ünal Özek, gazetecilere, il merkezi ve ilçelerdeki Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk Meydanı'nda her gün standımız bulunmakta. Diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz, çocuk gelişimcimiz, psikoloğumuz, diş hekimlerimiz, normal hekimlerimiz burada kanser taramaları, sağlıklı beslenme, hareketli hayat, yine aile hekimliklerinin vermiş olduğu hizmetlerle ilgili vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor."

Özek, "Size en yakı aile hekimi" sloganı ile vatandaşları Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile hekimlerine davet ederek, "Aile hekimlerinde hastalık yönetim platformunu üzerinden kronik hastalık takiplerini ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler, aynı zamanda kanser taramalarını da ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler." dedi.