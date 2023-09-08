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        Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

        Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:08
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        Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
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        Şafaklı köyünde Çömlekçi grup yolunun Gölbaşı mevkisinde K.K'nin kullandığı kamyonet Çömlekçi Deresi'ne yuvarlandı.

        Sürücü ile beraberindeki İ.K. ve H.İ.K, jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        K.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor.

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