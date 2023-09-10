Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Giriş: 10.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:00
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.N.D. ve A.K'yi yakaladı.
Operasyonda, 401 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca elde edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.N.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.