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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:00
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.N.D. ve A.K'yi yakaladı.

        Operasyonda, 401 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca elde edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.N.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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