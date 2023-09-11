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        Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Nahid Ramazan Yamak başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:00
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        Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı
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        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu bir araya geldi.

        Toplantının ardından yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

        İkinci Başkan: Burçin Yurt

        Başkan vekilleri: Emin Ertuğral (Üyelik geliştirme sorumlusu), Osman Topal (Stadyum, tesisler ve futbol şube sorumlusu), Fahrettin Kumaş (Yurt dışı ilişkiler sorumlusu), Ali Ustaal (Proje ve kaynak geliştirme) ve Mehmet Yiğit (STK'lerden sorumlu)

        Genel sekreter Erdinç Hıdımoğlu

        Basın sözcüsü: Emrullah Ekiz

        Asbaşkanlar: Erkan Babaç (Futbol şube sorumlusu), Uğur Karakılıç (Futbol şube sorumlusu) ve Kenan Şahin (Proje ve kaynak geliştirme sorumlusu)

        Muhasip üye: Osman Murat Türkoğlu

        Altyapı sorumlusu: Battal Gazi Özdemir

        Amatör branşlar ve taraftar sorumlusu: Yusuf Hacıibrahimoğlu

        Yurt dışı ilişkiler ve üyelik geliştirme sorumlusu: Faruk Beyaz

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