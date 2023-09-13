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        Giresun'da yol kenarında kurutulan fındıklar yamaç paraşütçüsünün kamerasına yansıdı

        Giresun'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarına kuruması için serilen fındıkları yamaç paraşütçüsü görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:30
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        Giresun'da yol kenarında kurutulan fındıklar yamaç paraşütçüsünün kamerasına yansıdı
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        Bir yamaç paraşütçüsü dün Giresun Kalesi'nden uçuş gerçekleştirdi. Paraşütçü şehir merkezinin yanı sıra iniş yapacağı bölgenin yakınlarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarına serilen fındıkları da kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, yol boyunca kaldırıma serilen brandalar üzerinde kurutulmaya bırakılan fındıklar yer alıyor.

        Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde olduğu gibi Giresun'da da üreticiler, hasat ettikleri fındığı sahil kesimindeki yol kenarlarına sererek daha kısa zamanda kurutma imkanı buluyor.

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