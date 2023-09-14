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        Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, sezonun ilk yarısında 15-20 arasında puan toplamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:18
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        Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak
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        Kaplan, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, sezona, altyapı, kiralıklardan dönen ve mevcut kadroda bulunan gençlerden oluşan oyuncu grubuyla girdiklerini belirtti.

        İlk 4 hafta sonunda 3 puanlarının bulunduğunu ifade eden Kaplan, şanssızlıklardan dolayı oynadıkları karşılaşmaları kaybettiklerini dile getirdi.

        Kaplan, sezonun ilk yarısında 15-20 arası puan toplamayı hedeflediklerini kaydederek, "Düşen 3 takım içerisinde olmak istemiyoruz. Bizden daha kötü takımlar var mı? Bana göre varnama biz gençliğimize güveniyoruz. Dinamikliğimize güveniyoruz." dedi.

        Giresunspor'a sahip çıkılmasını ve transfer tahtasının açılması için yönetime destek sağlanmasını isteyen Kaplan, "Bütün şehrin Giresunspor'a destek olması lazım. Başka bir Giresunspor olmadığı için kulübe ve başkana destek olunmalı. Öyle olursa biz de teknik kadro ve oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız." diye konuştu.

        Kaplan, ligin 5. haftasında sahalarında Manisa FK ile karşılaşacaklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Manisa FK iyi bir kadro kurdu. Onlarla bizim kadromuz arasında uçurum var. Hem tecrübeli hem de üçüncü bölgede alternatifli kadrosu olan bir takımla oynayacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Kazanmak için oynayacağız. Puan veya puanlar alarak milli maç arası sonrası lige iyi başlamak istiyoruz."

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