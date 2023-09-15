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        Giresunspor, Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brandley Mack-Olien Kuwas'ı yeniden kadrosuna kattığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:30
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        Giresunspor, Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Brandley Mack-Olien Kuwas ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak yeniden kadromuza kattık. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Giresunspor forması giyen Kuwas, sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüpten ayrılmıştı.

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