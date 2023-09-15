Giresun'da oyuncak maymun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Giriş: 15.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:47
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bazı noktalarda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli A.A, gözaltına alındı.
Zanlının çantasındaki oyuncak maymunun içine gizlenmiş 3,1 gram sentetik uyuşturucu ile 3,8 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.