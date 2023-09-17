Giresunspor-Manisa FK maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK ile golsüz berabere kalan Bitexen Giresunspor'un yardımcı antrenörü Özgür Doğramacı, "Maçın hakkı 3 puandı. Ama bu bir puan da bizim için önemli." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK ile golsüz berabere kalan Bitexen Giresunspor'un yardımcı antrenörü Özgür Doğramacı, "Maçın hakkı 3 puandı. Ama bu bir puan da bizim için önemli." dedi.

Doğramacı, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Manisa FK maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Doğramacı, "Koşan ve mücadeleci bir takımız. Bu hafta da bunu biraz daha iyi uyguladık. 11'e yakın şutumuz var. İki topumuz direkten döndü. İyi bir maç oldu." ifadesini kullandı.

Doğramacı, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Arkadaşlarımız bugün elinden geleni yaptı. Maçın hakkı 3 puandı. Ama bu bir puan da bizim için önemli. Bundan sonra mücadelemizi bırakmayacağız." diye konuştu.

- Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise tebrik ettiği Giresunspor'a başarılar diledi.

Kendileri açısından 2 puan bıraktıkları bir karşılaşma olduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Oyun itibarıyla daha iyi ve üretken olmamız gerekiyordu. Oyun kurgumuzu sahaya yansıtamadık. Bazı pozisyonlar da bulduk. İyi mücadele ortaya koyduk. Fakat çalıştığımız oyun formatını sahaya yansıtamadık."

Korkmaz, 2 takımın da iyi mücadele ettiğini kaydederek, bundan sonra daha üretken olmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.