Giresunspor'dan teknik direktör Kaplan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Trendyol 1. Lig'de oynanan Bitexen Giresunspor-Manisa FK karşılaşmasının uzatma dakikalarında sağlık sorunu yaşayan ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Trendyol 1. Lig'de oynanan Bitexen Giresunspor-Manisa FK karşılaşmasının uzatma dakikalarında sağlık sorunu yaşayan ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın, Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı sağlık problemi yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kendisine ilk müdahale, saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 ölçülmüştür. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."