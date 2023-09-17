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        Giresunspor'dan teknik direktör Kaplan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trendyol 1. Lig'de oynanan Bitexen Giresunspor-Manisa FK karşılaşmasının uzatma dakikalarında sağlık sorunu yaşayan ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:20 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:20
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        Giresunspor'dan teknik direktör Kaplan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:
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        Trendyol 1. Lig'de oynanan Bitexen Giresunspor-Manisa FK karşılaşmasının uzatma dakikalarında sağlık sorunu yaşayan ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın, Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı sağlık problemi yaşadığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kendisine ilk müdahale, saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 ölçülmüştür. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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