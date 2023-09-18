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        Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 110 liraya yükseldi

        Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 110 liradan başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:06
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        Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 110 liraya yükseldi
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        Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 110 liradan başladı.

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2023 ürünü fındık alımlarının, 15 Ağustos'ta kilogramı 75 liradan başladığını söyledi.

        Son haftalarda pazara az miktarda ürün indirildiğini, bunun da fiyata yansıdığını belirten Bölük, bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 110 liradan işlem gördüğünü aktardı.

        Bölük, serbest piyasayı yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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