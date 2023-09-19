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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:09
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte "torbacı" olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyonlarda H.A. ve A.B. gözaltına alındı.

        Zanlılarla yaklaşık 551 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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