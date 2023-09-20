Giresun'da boş su deposuna düşen kişi kurtarıldı
Giresun'da boş su deposuna düşerek yaralanan kişi, kurtarılarak tedavi altına alındı.
Giresun'da boş su deposuna düşerek yaralanan kişi, kurtarılarak tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Alınca köyünde, 5 metre derinliğindeki boş su deposunu temizlemeye çalışan M.A, dengesini kaybederek düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarılan M.A, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.