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        Giresun'da boş su deposuna düşen kişi kurtarıldı

        Giresun'da boş su deposuna düşerek yaralanan kişi, kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:06
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        Giresun'da boş su deposuna düşen kişi kurtarıldı
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        Giresun'da boş su deposuna düşerek yaralanan kişi, kurtarılarak tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Alınca köyünde, 5 metre derinliğindeki boş su deposunu temizlemeye çalışan M.A, dengesini kaybederek düştü.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarılan M.A, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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