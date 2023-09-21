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        Giresun Valisi Serdengeçti, köy grup yolunda incelemelerde bulundu

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:01
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        Giresun Valisi Serdengeçti, köy grup yolunda incelemelerde bulundu
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

        Vali Serdengeçti, Espiye-Ericek grup köy yolunda heyelanlı bölgeyi gezdi, Espiye Kaymakam Taner Tengir'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Serdengeçti, ilgililere eksiklerin ve yapılması gerekenlerin en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Serdengeçti, "İlimizin her karışında ulaşım standartlarının yükseltilmesi temel hedeflerimizden. Sel tahribatının izlerini tamamen silerek kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlamak istiyoruz." dedi.

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