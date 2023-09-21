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        Espiye Kaymakamı Tengir, esnafları ziyaret etti

        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:33
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        Espiye Kaymakamı Tengir, esnafları ziyaret etti
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        Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyaret programında Tengir, esnafla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

        Kaymakam Tengir, kendilerinin "Ahilik Haftası"nı kutladı.

        Tengir, ahiliğin birlik, beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu söyledi.

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