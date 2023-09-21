Espiye Kaymakamı Tengir, esnafları ziyaret etti
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi.
Giriş: 21.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:33
Espiye Kaymakamı Taner Tengir, esnafla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin de katıldığı ziyaret programında Tengir, esnafla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Tengir, kendilerinin "Ahilik Haftası"nı kutladı.
Tengir, ahiliğin birlik, beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğunu söyledi.