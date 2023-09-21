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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Giresun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dünyanın bu kadar gergin bir süreçten geçtiği bir zamanda, hem hakkı, hakikati, doğruyu haykırması hem de arabuluculuk noktasında ciddi bir potansiyelinin olması ülkemizin kıymeti ve değerini daha da artırıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:34
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Giresun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dünyanın bu kadar gergin bir süreçten geçtiği bir zamanda, hem hakkı, hakikati, doğruyu haykırması hem de arabuluculuk noktasında ciddi bir potansiyelinin olması ülkemizin kıymeti ve değerini daha da artırıyor." dedi.

        Dağ, "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Giresun'da, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

        "Şimdi bizim önümüzde kongre var. Biz kongrede inşallah yerel seçim startını vermiş olacağız" ifadesini kullanan Dağ, bu kongrede ana mottolarının "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" olduğunu aktardı.

        Dağ, Türkiye Yüzyılı hedefini geçen sene 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda verdiklerini, "Türkiye Yüzyılı başlıyor" dediklerini belirterek, "Seçim kampanyası boyunca 'Türkiye Yüzyılı başlıyor'u hep bir üst başlık olarak kullandık. Hep onu hedef olarak koyduk. Hedefimiz o. Sağ olsun milletimiz de bu vizyonumuza inandı, güvendi. Mayısta da desteği verdi." diye konuştu.

        Birilerinin her seferinde AK Parti'ye ömür biçmeye çalıştığını kaydeden Dağ, "Hep 'ANAP gibi olacak, yok DYP gibi olacak', 2008 ve 2009'da da ben bunları duyardım. AK Parti'ye ömür biçenlere; hiç AK Parti'ye ömür biçmeyin. AK Parti 2001'de kurulduğu günkü kadar yeni. AK Parti hep ileriyi, ufku, bu ülkenin daha büyük ilerlemesini, bu milletin daha müreffeh bir yaşam sürmesini hedefler. Bu kongrede yerel seçim startımızı da verip yerel seçimlere dolu dizgin çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Dünyadaki bu kutuplarla müzakere eden tek ülke Türkiye"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabı ve ABD ziyaretine değinen Dağ, "Cumhurbaşkanımızın 13. kez BM kürsüsünden dünyaya hitabı ve sonrasında uluslararası basın ve kamuoyunun izlenimlerine bakacak olursak, neredeyse o kadar cumhurbaşkanı ve başbakan o kürsüde hitap etti ama dünyada yankı bulan, her bir coğrafyadan ses veren konuşmanın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması çok önemli. Aslında bu Türkiye'nin gelmiş olduğu dış politika noktasındaki aşamayı, Türkiye'nin lider ülke olma potansiyeli hususundaki adımlarını çok net şekilde gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Dağ, şöyle devam etti:

        "Dünyanın bu kadar gergin bir süreçten geçtiği bir zamanda, hem hakkı, hakikati, doğruyu haykırması hem de arabuluculuk noktasında ciddi bir potansiyelinin olması ülkemizin kıymeti ve değerini daha da artırıyor. Çünkü dünya liderleri uzun zamandır artık birbirleriyle konuşmuyor. ABD Rusya ile konuşmuyor. Çin ABD ile konuşmuyor. Dolaylı toplantılarda birtakım sözler, ifadeler, sert mesajlar söyleniyor ama neticesinde hayata geçen müzakere etme süreci değil. Dünyadaki bu kutuplarla müzakere eden tek ülke Türkiye. Tek lider de Recep Tayyip Erdoğan."

        - "Azerbaycan operasyonu başladı, 24 saat geçti, operasyon devam ediyor, CHP'den bir tane açıklama yok"

        Hamza Dağ, Karabağ'da bir sürecin yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Önceki Karabağ savaşında dost ülke Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade edip 44 günde de netice almasında çok büyük katkımız olmuştu. Şimdi de Azerbaycan, antiterör operasyonu başlattı. Antiterör operasyonuna da başta Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat BM kürsüsünden ifade ederek, hem parti yetkililerimiz hem de hükümet üyelerimiz bu konuda Azerbaycan'ın sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade ettiler. Burada üzücü olan nokta şu; gerçekten bazı 'bam teli' diyebileceğimiz noktalar var ki buralarda muhalefetin tavrı artık siyasi olmaktan çıkmıştır. Azerbaycan operasyonu başladı, 24 saat geçti, operasyon devam ediyor, CHP'den bir tane açıklama yok. Bir öncekinde hatırlarsak, operasyonu kesecek birtakım ifadeler vardı. Şimdi de bir bakıyorsunuz, her konuda konuşan CHP, CHP yetkileri bu konuda konuşmamıştır. Bunu da kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, daha sonra Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda esnafla bir araya geldi.

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