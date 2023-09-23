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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, konuk ettiği Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu 28-27 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:24
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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor, konuk ettiği Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu 28-27 yendi.

        13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        İki takım arasındaki rövanş maçı ise 30 Eylül Cumartesi günü Hırvatistan'da oynanacak.

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